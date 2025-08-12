Минпросвещения опровергло информацию о проблемах при увольнении земских учителей

В Telegram-каналах также появился фейк, что земских учителей заставляют работать в декрет и больничные

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Информация в Telegram-каналах о якобы возникших проблемах при увольнении земских учителей в регионах является фейком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее в сети появилась информация о том, что земских учителей якобы не отпускают с работы по истечении контракта. В Telegram-каналах также появился фейк, что их заставляют работать в декрет и больничные.

"В Telegram-каналах появились сообщения о якобы проблемах, которые возникли при увольнении земских учителей в регионах. Информация не соответствует действительности. В Министерстве просвещения России подготовили дополнительные рекомендации регионам, которыми необходимо руководствоваться. При возникновении спорных вопросов просьба информировать Минпросвещения РФ", - говорится в сообщении.

Замминистра просвещения Ольга Колударова подчеркнула, что ведомство ведет системную работу по контролю реализации программы, в том числе по защите прав учителей. Действия, связанные с отработкой земскими учителями по истечению 5 лет программы дней, пропущенных по причинам с больничными листами, курсами повышения квалификации, являются неправомерными.

"Если земский учитель добросовестно отработал пять лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе", - отметила она.

Замминистра также попросила участников программы обращаться в министерство просвещения случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы.