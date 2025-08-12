В Казахстане эвакуировали с горы тяжело травмированного россиянина

Он вместе с сыном поднялся в горы в Алма-Атинской области

АЛМА-АТА, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали с горного пика 72-летнего россиянина, который вместе с сыном поднялся в горы в Алма-Атинской области. Об этом сообщили в ведомстве.

"Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали срочную транспортировку вниз, так как его состояние ухудшалось. Ночью к спасательной операции присоединились дополнительные силы. Утром 12 августа на ледник Богдановича прибыл вертолет "Казавиаспас" МЧС Республики Казахстан. Пострадавшего, его сына и одного из спасателей доставили в аэропорт Боралдай, откуда мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алма-Аты", - говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что отец с сыном поднялись на пик Физкультурный. Там на ногу пожилому мужчине упал массивный камень, он получил тяжелую травму, началось кровотечение. Так как в горах не было связи, сыну пострадавшего пришлось спуститься на несколько километров, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. После этого девять спасателей на двух машинах и с применением беспилотника направились в горы. Спасательная операция продолжалась более 13 часов в условиях высокогорья и сложного рельефа, пояснили в МЧС.