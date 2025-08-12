Собравшиеся смогут увидеть сражение, в котором участвовали солдаты 113-й отдельной стрелковой бригады

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 августа. /ТАСС/. События штурма укрепрайона на Камышовом перевале в ходе Советско-японской войны реконструируют на Сахалине. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В честь 80-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в Холмске повторят реконструкцию событий штурма укрепрайона на Камышовом перевале. Первый раз мероприятие такого масштаба провели в сентябре 2022 года. Увидеть своими глазами бой с профессиональными актерами и элементами пиротехники жителей и гостей региона приглашают 23 августа", - говорится в сообщении.

Собравшиеся смогут увидеть сражение, в котором участвовали солдаты 113-й отдельной стрелковой бригады, проявившие мужество в боях за освобождение территорий в августе 1945 года. Основная цель мероприятия - популяризация подвига дальневосточников в Советско-японской войне.

До начала реконструкции в Холмском районе состоится торжественный митинг с возложением венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших при штурме перевала.

Во время самого мероприятия будут организованы пост охраны, работа торговых рядов, раздача полевой каши и чая.