В столице также действует пилотный проект профилактики онкологических заболеваний ЖКТ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сроки ожидания эндоскопических исследований сократились до нескольких дней в Москве. Это стало возможным благодаря созданию эндоскопических центров и внедрению цифровизации в здравоохранение, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Благодаря созданию сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению "цифры" в работу врачей мы сократили сроки ожидания диагностики ЖКТ до нескольких дней. Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний - теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно", - рассказала Ракова.

Она напомнила, что в столице также действует пилотный проект профилактики онкологических заболеваний ЖКТ. За последние два месяца более 22 тыс. москвичей воспользовались возможностями этого проекта. 40% обследованных получили своевременное предупреждение о наличии хеликобактерной инфекции.

Запись на профильные процедуры в городские поликлиники и эндоскопические центры доступна в онлайн-формате. Все исследования выполняются бесплатно, по ОМС, и не требуют госпитализации. В среднем на гастроскопию в поликлинике потребуется не более 30 минут, время пребывания в эндоскопическом центре при проведении исследования под седацией занимает не более 2 часов.