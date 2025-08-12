Ее соучастница и фактический организатор преступлений - заместитель директора по экономическим вопросам - скрылась от следствия и объявлена в международный розыск

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о мошенничестве со страховыми выплатами в отношении гендиректора медцентра "Гармония", присвоившей себе более чем 338 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческих медицинских организаций. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор ООО МЦ "Гармония" совместно с заместителем директора по экономическим вопросам и соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, предоставили в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области заведомо недостоверные сведения о якобы оказанных медицинских услугах в условиях дневного стационара 415 гражданам по программе ОМС. На основании этих сведений из бюджета фонда, в рамках расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, коммерческой организации необоснованно перечислены денежные средства в сумме свыше 334 млн рублей. Аналогичным образом обвиняемая, являясь генеральным директором ООО "Центр таргетной терапии", предоставила ложные сведения о пяти пациентах клиники с общей суммой страхового возмещения более 4,5 млн рублей.

"Ее соучастница и фактический организатор преступлений - заместитель директора по экономическим вопросам - скрылась от следствия и объявлена в международный розыск. Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.