КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Память погибших 25 лет назад членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 "Курск" почтили их родные, представители общественных организаций, ветераны морского флота, сотрудники органов власти, передает корреспондент ТАСС.

"Трагедия "Курска" - это трагедия для всей страны, для нашего города и региона - трагедия вдвойне. Часть погибших сейчас захоронена на нашем центральном мемориале "Памяти павших". Мы помним героев на территории Курской области, их имена увековечены, также работают музеи, посвященные подвигу экипажа подлодки, судьбам его членов. Очень активно действует у нас здесь ассоциация родных экипажа подлодки "Курск", - сказал журналистам врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, власти продумают вопрос дополнительного сохранения памяти подвига подлодки и членов ее экипажа. "Конечно, для нас память об этих событиях и о героях очень и очень важна, особенно в контексте сегодняшних событий на курской земле. Тот героизм и мужество, которые демонстрируют наши воины, вновь и вновь доказывают, что нет такой силы, которая способна была бы сломить русское оружие и русский характер", - подчеркнул врио губернатора региона.

На мемориале прошло поминальное богослужение, а также возложение цветов и венков к памятнику и могилам экипажа подлодки.

О трагедии

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. В ходе поисков аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне К-141, лежащую на глубине 108 м. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей АПРК, через несколько дней норвежские водолазы, которые также участвовали в спасательной операции, вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все находившиеся на борту лодки погибли.

Командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены Орденами Мужества. Через год после происшествия подлодку подняли на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.