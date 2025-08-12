Основные события программы пройдут 20-22 августа

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Областной патриотический форум "Сибирь - территория мужества" соберет более 5 тыс. участников и гостей, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее. Такой прогноз в пресс-центре ТАСС озвучила начальник управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Ирина Соловьева.

"Суммарно, мы думаем, вместе с жителями, теми, кто заинтересовался нашей работой, мы прогнозируем более пяти тысяч [участников и посетителей]", - сказала она.

Соловьева уточнила, что мероприятия форума проходят все лето и продолжатся осенью. Основные события программы пройдут 20-22 августа, кульминацией станет празднование Дня государственного флага РФ на Михайловской набережной Новосибирска. Там организуют тематические площадки и также планируется развернуть флаг РФ размером 50 кв. м.

Также состоятся областной форум волонтеров специальных военных операций, учебно-тренировочные сборы, сборы по военно-спортивной подготовке, добавила Соловьева.

Темой форума в этом году станет сохранение исторической памяти, сообщила в ходе пресс-конференции директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская. Для жителей и гостей организованы тематические выставки, совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ открыт патриотический вагон метро "Сибирь - территория мужества". В ходе форума подведут итоги второй региональной премии за достижения в области патриотического воспитания. Всего, по словам Данилевской, получено более 50 заявок по семи номинациям. Участвуют как общественные организации и коллективы, так и обычные граждане.

Предыдущий форум "Сибирь - территория мужества" проходил в Новосибирске в ноябре 2024 года. Мероприятие, организованное Центром патриотического воспитания и правительством Новосибирской области, собрало более 3 тыс. участников.