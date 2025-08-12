За последнюю неделю зафиксировано только два случая

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время является стабильной, за последнюю неделю зафиксировано только два случая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее издание РБК, ссылаясь на инфекционистов, сообщило о 1 200 зарегистрированных случаях менингококковой инфекции в России в этом году. Уточняется, что заболеваемость по сравнению с 2024 годом уже увеличилась в два раза.

"В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в Российской Федерации стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая. Групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.