НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) запустил производство разработанных учеными раневых повязок, позволяющих остановить кровотечение в течение двух минут, в зону спецоперации. В планах учреждения организация промышленного производства жгутов вместе с индустриальным партнером, сообщил заместитель директора центра по развитию Илья Деулин.

"ФИЦ ФТМ разработал первое в России гемостатическое средство на основе каолина. Степень локализации данной разработки составляет 100%. Все составляющие изделия полностью отечественные. Производство тоже полностью развернуто на территории ФИЦ ФТМ. Отмечена большим количеством благодарностей, в частности, от командующего первой армией", - сказал собеседник агентства.

В основе разработки природный минерал каолин, обладающий гемостатическими свойствами. Также учеными был разработан жгут-турникет.

Медизделия предназначены для оказания первой помощи в экстремальных условиях, например, во время боевых действий.

Жгут-турникет позволяет за счет конструкции затянуть его одной рукой (например, в ситуация если ранена вторая рука). Повязка - в течение двух минут остановить кровотечение. Разработка подходит для любых видов ран и кровотечений. В зону СВО было поставлено более 500 тыс. таких изделий.

Как уточнил ТАСС Деулин в планах центра организация промышленного производства жгутов-турникетов в Новосибирске вместе с научно-производственным предприятием "Филин", производящим военную экипировку и снаряжение. "Мы уже передали все материалы индустриальному партнеру, патенты у нас зарегистрированы", - уточнил собеседник агентства.