Президент РФ Владимир Путин удостоил его этого звания посмертно 17 июля

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал внуку Алексея Береста Золотую Звезду Героя России в Музее военной формы РВИО.

17 июля 2025 года президент России Владимир Путин удостоил звания Героя России (посмертно) Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны.

"Все участники войны - герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена. Мне выпала огромная честь передать Золотую Звезду России внуку Алексея Береста и его супруге. Берест прожил простую жизнь советского человека. Слава Богу, в нашей истории всегда были, есть и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам и писателям. Которые своей жизнью дают образец простой, настоящей, героической жизни", - сказал Мединский.

Как пояснили в РВИО, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили красное знамя на купол поверженного Рейхстага. На крышу германского парламента они пробирались под командованием лейтенанта Береста и под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова.

Берест родился 9 марта 1921 года в селе Горяйстовка Сумской области (до 1925 года - Харьковской губернии). После увольнения из армии переехал в Ростовскую область. 3 ноября 1970 года Берест ценой собственной жизни спас пятилетнюю девочку, вытолкнув ее из-под колес поезда на разъезде "Сельмаш".