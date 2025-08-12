Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного закона

По мнению Илона Маска, Apple продвигает OpenAI в AppStore

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илон Маск считает, что Apple несправедливо отдает предпочтение сервисам компании OpenAI среди приложений в AppStore.

"Apple ведет себя таким образом, что другим ИИ-компаниям, кроме OpenAI, невозможно занять первое место в AppStore, что однозначно нарушает антимонопольный закон", - заявил он в X. Он добавил, что немедленно обратится в суд по этому вопросу.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok.

В 2022 году американская компания OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.