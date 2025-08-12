Автопробег завершится в Москве 14 августа

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Деловой трек первого автопробега БРИКС "Екатеринбург - Москва", участие в котором принимают представители бизнеса стран БРИКС+, стартовал из Казани. Автопробег завершится в Москве 14 августа, передает корреспондент ТАСС.

Общий маршрут автопробега разделен на два этапа: молодежный - из Екатеринбурга до Казани, который прошел с 9 по 12 августа с остановкой в городе Дюртюли (Республика Башкортостан), и деловой трек с участием представителей бизнеса стран БРИКС+ из Казани до Москвы с остановками в Нижнем Новгороде и Суздале.

"Идея проведения пробега, она и вызвана была тем, что мы развиваем маршрут "Россия". Главное, наш слоган - "Где дорога - там жизнь". Она [дорога] уже сегодня растет, экономика вокруг растет. <…> В автопробеге участвуют представители 20 стран, 50 автомобилей - 20 из них китайского производства, 50 наши отечественные от "Автоваза". Будем проезжать по трассе, смотреть все достопримечательности в наших субъектах Российской Федерации. И самое главное - это общение и нахождение путей для сотрудничества между странами [БРИКС]", - сказал журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Петушенко также напомнил, что в прошлом году в Казани прошел саммит БРИКС, в связи с чем город был выбран отправной точкой маршрута делового трека автопробега. Генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук, в свою очередь, подчеркнула, что автопробег позволит иностранным участникам познакомиться с культурой и историей России. "Это общение, а для бизнеса, конечно, это важно - налаживание связей. Это возможность понять инвестиционный потенциал, промышленный потенциал регионов, которые мы будем проходить", - сказала она журналистам.

На открытии с приветственным словом также выступил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, отметив, что автопробег стран БРИКС+ является возможностью укрепить сотрудничество между странами. "В 2024 году Казань принимала шестнадцатый саммит стран БРИКС, ставший одним из самых масштабных международных событий прошедшего года. Поэтому нам особенно приятно, что Республике Татарстан вновь выпала честь стать отправной точкой очередного масштабного мероприятия в рамках сотрудничества по линии БРИКС. <…> Автопробег БРИКС - это больше, чем спортивное соревнование, больше, чем вызов, это символ дружбы и взаимопонимания", - сказал он.

О пробеге

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.