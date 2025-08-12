В Москве почтили память Героя Советского Союза Тюленина в день его 100-летия

Он лично участвовал во многих операциях, в том числе в поджоге здания немецкой трудовой биржи в городе, уничтожение документации которой спасло от насильственного вывоза на работы в Германию около 2 тыс. человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Памятная акция в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза члена "Молодой гвардии" Сергея Тюленина состоялась в Москве. В память о нем представители Российского военно-исторического общества возложили цветы к памятнику Героям-Молодогвардейцам в Кунцево, передает корреспондент ТАСС.

После начала Великой Отечественной войны Тюленин работал на шахте, принимал участие в строительстве оборонительных укреплений, занимался комсомольской работой. Во время оккупации Краснодона немецкими войсками (июль 1942 г. - февраль 1943 г.) Сергей Тюленин присоединился к городскому подполью. В сентябре 1942 года группы подпольщиков были объединены в общую организацию, получившую название "Молодая гвардия", в которой Тюленин вошел в состав штаба. Он лично участвовал во многих операциях, в том числе в поджоге здания немецкой трудовой биржи в городе, уничтожение документации которой спасло от насильственного вывоза на работы в Германию около 2 тыс. человек.

После раскрытия в январе 1943 года подпольной организации Тюленину удалось покинуть город и встретиться с наступавшими советскими частями. Однако в ходе выполнения разведывательного задания в тылу противника он был ранен, после чего вернулся в Краснодон. 27 января 1943 г. Тюленин был опознан, арестован и подвергся пыткам, а 31 января 1943 г. казнен вместе с другими членами "Молодой гвардии". На момент гибели ему было 17 лет.

Монумент в Кунцево - первый памятник в истории, на котором изображены вместе шестеро героев Советского Союза - Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Туркенич, а также Герой Российской Федерации Виктор Третьякевич.