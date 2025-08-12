Владимир Зеленский уже "выстроил некую оборону" в виде солидарной позиции с Европейским союзом и Великобританией, отметил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу необходимо заставить Владимира Зеленского признать реальность в вопросе территорий для настоящего продвижения к миру по итогам саммита на Аляске. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Мне кажется, это единственный реальный вариант продвижения к миру, поскольку позиция России не менялась. И, соответственно, здесь Трамп должен, если он хочет реального мира, а не просто встречу ради встречи [с президентом РФ Владимиром Путиным], надавить на Зеленского", - отметил эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, обратил внимание Барабанов, Зеленский уже "выстроил некую оборону" в виде солидарной позиции с Европейским союзом и Великобританией.

"Посмотрим, как у Трампа это получится", - резюмировал аналитик.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что в преддверии саммита РФ - США многие сконцентрированы на обсуждении темы территорий и возможных решений Трампа. Эксперт подчеркнул, что политические и военные задачи, которые ставились перед российской армией и дипломатией, сосредоточены не вокруг данных аспектов, а нацелены на обеспечение новых принципов безопасности в Европе. "Этот лейтмотив проходил, абсолютно не меняясь, через все три с половиной года конфликта. И во всех заявлениях президента Путина он присутствовал", - напомнил Лукьянов.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.