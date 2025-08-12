Время ожидания составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. В очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи находятся 1 190 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 190 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении от 13:00 мск.

По данным на 09:00 мск во вторник, со стороны Тамани в очереди находились 83 машины, со стороны Керчи - 710.