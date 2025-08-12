Регистрация на забег проводится онлайн на сайте run.msk.ru и завершится 13 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Забег на Садовом кольце в столице пройдет в воскресенье, 17 августа. Онлайн-регистрация завершится 13 августа, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"Мы поддерживаем москвичей, которые ведут здоровый и активный образ жизни, поэтому организуем различные мероприятия для приобщения горожан к физической культуре. 17 августа проведем на Садовом кольце грандиозный забег. Подготовили насыщенную развлекательную программу для взрослых и детей, приходите всей семьей", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что мероприятие пройдет под девизом "Спорт, сила, свобода!". Регистрация на забег проводится онлайн на сайте run.msk.ru и завершится 13 августа в 23:59.

"Спортивный городок с интерактивными площадками от партнеров откроется 17 августа в 07:00 на Зубовской площади. Для участников подготовлена насыщенная развлекательная программа. Весь день бегунов будут радовать спортивные ведущие - Эмма Гаджиева, Вероника Гилева и Александр Скрывля. Разминку перед стартом проведет мастер спорта России по бодибилдингу - Денис Гусев. Кроме того, вдоль маршрута забега выступят музыканты проекта "Музыка в метро", артисты и аниматоры", - анонсировали в комплексе.

Отмечается, что для победителей и призеров приготовили специальные подарки от партнеров.