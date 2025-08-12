Жителей попросили проявить бдительность

ЧИТА, 12 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае 13 августа из-за ожидающегося сильного дождя и ветра до 24 м/с. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 августа местами по Забайкальскому краю сохраняются сильные дожди, местами очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят проявить бдительность. На отдельных малых реках и ручьях центральных, южных и западных районов возможны резкие подъемы уровней, местами с выходом воды на пойму, с подтоплением дорог, мостов. Необходимо воздержаться от попыток пересечь водоемы вброд. Родителям следует следить за местонахождением своих детей, рассказать им об опасности приближения к воде.