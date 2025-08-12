Животное можно выпустить на волю самостоятельно, соблюдая технику безопасности

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Летучие мыши - нередкие гости московских квартир, однако нашествия рукокрылых на дома столичных жителей не наблюдается. При встрече с этим млекопитающим его можно посадить в коробку и выпустить ночью, рассказал ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Как сообщил столичный комплекс социального развития в своем официальном Telegram-канале, "крылатые гости все чаще проникают в квартиры жителей столицы, для этого им достаточно даже узкой щели". "Нашествие летучих мышей в Москве. <...> Заметили летучую мышь у себя? Лучше не трогать и не пытаться накормить, какой бы милой она не казалась", - значится в публикации.

Однако, по словам Бурмистрова, частота визитов летучих мышей в дома москвичей не увеличилась, просто люди стали чаще об этом рассказывать. "Они и раньше прилетали, просто мало кто публиковал эту информацию. Зачастую их или убивали, или прогоняли. А сейчас люди поняли, что это живое создание, оно и милое, и интересное, и любопытное, и почему бы про это не рассказать", - пояснил эксперт.

По его словам, чаще всего эти млекопитающие оказываются в квартирах случайно. Например, если во время ночных полетов их застигнет непогода, то они могут воспринять человеческое жилье как укрытие и даже захотеть остаться там зимовать. Летучие мыши зимуют колониями, бывали случаи, когда люди зимой начинали делать ремонт, остекляли балкон, и потом находили под обшивкой нескольких рукокрылых.

"Но такого, что вы зашли на балкон, а у вас там поселилось несколько десятков летучих мышей, не бывает. Они могут спрятаться так, чтобы их не было видно и не было слышно, но в этом нет ничего плохого. Они не несут никакого вреда", - отметил Бурмистров.

Если в квартире летучая мышь

Обнаружив это животное у себя дома во время спячки, лучше дать ему дозимовать. Если такой возможности нет, то следует обратиться к экспертам. Специалисты забирают сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю. Например, сотрудники МЧС имеют опыт работы с летучими мышами, специализированный центр реабилитации для этих животных есть у Московского зоопарка.

"Угрозы от летучей мыши очень мало, у нее нет цели охотиться за человеком, она никогда не выступает инициатором агрессии. Они сами испуганы и потому могут защищаться, летучие мыши могут пытаться напугать, открывая рот, могут пищать, хлопать крыльями. У испуганного животного, оказавшегося в ограниченном пространстве, две модели поведения: мышь либо начинает метаться, пытаясь спрятаться, либо замирает на месте, чтобы быть незаметной", - добавил Бурмистров.

Рукокрылое можно выпустить на волю самостоятельно, соблюдая технику безопасности. Когда летучая мышь замерла, ее можно аккуратно поймать, надев тряпичные перчатки, и переместить в плотно закрытую коробку с небольшими отверстиями. Когда стемнеет, достаточно открыть коробку, выставив в окно, и мышь вылетит сама. Делать так в светлое время суток не нужно, потому что солнце слепит животных. После контакта с летучей мышью необходимо помыть руки и обработать поверхность, на которой та сидела, при помощи антисептика или любого другого дезинфицирующего средства.