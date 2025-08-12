Горячую воду запустят постепенно по временной схеме

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Свет вернулся во все дома в городе Стрежевой на севере Томской области, где 12 августа отсутствовало электричество из-за пожара на подстанции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Валерий Дениченко.

"Весь жилой фонд с электричеством", - написал Дениченко.

Он добавил, что горячую воду будут запускать постепенно по временной схеме. "Горячая вода будет, но не сразу у всех и с не самым большим давлением. Полноценно сможем запустить после завершения ремонта на подстанции", - отметил мэр.

По данным губернатора Владимира Мазура, поврежденный в результате пожара кабель успешно заменен на резервный. "Сейчас электричество подается всем 100% потребителей города. Все канализационные насосные станции работают в штатном режиме, вода поступает в жилые дома и социальные объекты", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Ночью 12 августа в Стрежевом произошел пожар на подстанции, из-за чего в городе отключили электричество и воду. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и детских садах сегодня объявили выходной, а горожанам посоветовали отправиться на дачу. В прокуратуре предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.