Основание научного сообщества в нефтегазовой сфере позволит объединить пять основных вузов Тюменской области

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кооперация вузов Тюменской области на базе будущего межвузовского кампуса позволит сформировать систему научного брокера - выстроенные отношения, в рамках которых нефтегазовые компании смогут делать заказы на разработку необходимых им технологий. Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Мы понимаем, что помимо технологических компаний, конструкторских бюро, нужно вовлекать теперь и науку. Новый вызов, который решается сейчас внутри региона для того, чтобы решить задачи опережения в рамках технологий, это вовлечение всех наших вузов, кооперация с другими вузами на базе нашего межвузовского кампуса. <...> И здесь уже появляется такой научный брокер, когда нефтегазовая компания делает заказ нефтегазовому кластеру на технологию, делает заказ на научные исследования кампусу", - сказал он в ходе пресс-конференции посвященной стратегическим задачам российского ТЭК в повестке Промышленно-энергетического форума TNF 2025.

По его словам, создание научного сообщества в нефтегазовой сфере позволит объединить пять основных вузов региона. "Это позволит нам в коммуникации и во взаимодействии с нашими стратегическими партнерами, с заказчиками, выстроить новый этап работы. <...> И таким образом мы с вами соблюдаем всю цепочку, есть девять уровней готовности технологий. И вот все эти уровни готовности технологий теперь смогут быть реализованы от самой идеи, когда наука, студенты могут предложить что-то совершенно новое", - добавил он.

Пантелеев отметил, что тесное взаимодействие компаний и научного сообщества сделает региональные и федеральные меры поддержки более доступными для них. "Внедряя два этих инструмента, - и научный брокер, и технологический брокер, - мы получаем бесшовную цепочку, которая позволяет вовлекать региональные меры поддержки. Также благодаря тому, что мы активно работаем с Министерством промышленности и торговли РФ, вовлекать и федеральные меры поддержки", - сказал он.

Ранее Тюменская область представила представителям Белоруссии модель тюменского нефтегазового кластера - это формат, где промышленность, наука и инженерные компании работают как единая команда. Подобную практику уже внедрили в проектах с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Египта. В настоящее время нефтегазовый кластер включает 170 участников из 24 регионов России.