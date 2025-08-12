Причиной стала пропаганда ЛГБТ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил штраф в размере 3 млн рублей", - сообщили в суде.

Это не первое правонарушение сервиса по аналогичной статье. Ранее суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск" на 1 млн рублей и 2 млн рублей за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Позднее сервис был вновь оштрафован на 3 млн рублей.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.