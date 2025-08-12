Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии ввели запрет на публикацию и распространение видео и фотоматериалов о беспилотниках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов", - говорится в сообщении.

Так, документом устанавливается в том числе запрет на публикацию и распространение на территории Удмуртской Республики информации об использовании и последствиях применения на территории региона беспилотных воздушных судов (БВС), включая информацию, позволяющую идентифицировать тип БВС, установить место нахождения, точки запуска или траекторию полета беспилотника, определить места атаки с применением БВС и факт поражения объектов. Кроме того, нельзя распространять информацию о средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Запрет на публикации распространяется на СМИ, граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также организации всех форм собственности. Исключения составляют официальные сайты и официальные страницы в соцсетях главы и правительства Удмуртской Республики, исполнительных органов, органов местного самоуправления.