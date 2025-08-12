По заявлению пресс-службы фармкомпании "Генериум", ранее такой препарат производили только компании из Германии и Франции

ВЛАДИМИР, 12 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ зарегистрировал первый в России биоаналог препарата для лечения офтальмологических заболеваний у пациентов с 18 лет. Ранее препарат производился только компаниями из Германии и Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе фармкомпании "Генериум".

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало компании "Генериум" регистрационное удостоверение на препарат "Континия" - первый биоаналог афлиберцепта, разработанный в России. Препарат показан для лечения офтальмологических заболеваний у пациентов с 18 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, афлиберцепт - рекомбинантный гибридный белок, представитель класса ингибиторов факторов роста новообразованных сосудов, доказавший свою эффективность в международных исследованиях и клинической практике. Ранее он производился только компаниями из Германии и Франции.

Препарат предназначен для применения при заболеваниях сетчатки, в основе патогенеза которых лежит патологическая неоваскуляризация и избыточная проницаемость сосудов с последующим развитием отека и дистрофических нарушений, ведущих к снижению остроты зрения и его потере. "Появление российского биоаналога афлиберцепта позволит тысячам пациентов получить шанс сохранить зрение и повысить качество жизни. Мы гордимся тем, что можем повышать доступность мировых стандартов лечения", - сказал гендиректор АО "Генериум" Даниил Талянский.

Российский препарат имеет четыре зарегистрированных показания к применению у пациентов с 18 лет: неоваскулярная ("влажная") форма возрастной макулярной дегенерации; ухудшение зрения, вызванное макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены или ее ветвей); ухудшение зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком; ухудшение зрения, вызванное миопической хориоидальной неоваскуляризацией.