По мнению депутатов, Александр Алферьев предоставил неверные сведения о расходах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Режевской городской суд Свердловской области признал незаконным решение городской думы о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Алферьева, полномочия которого ранее были прекращены, так как, по мнению депутатов, он предоставил неверные сведения о расходах. Об этом сообщается в официальном канале судов Свердловской области.

"Александр Алферьев обратился с административным иском в суд. Сегодня по итогам судебного разбирательства Режевской городской суд признал незаконным решение думы о досрочном прекращении полномочий Алферьева", - сказано в сообщении.

По данным официального канала судов Свердловской области, Алферьев занимал пост заместителя председателя городской думы. По мнению депутатов, он предоставил неверные сведения о расходах. Народные избранники решили, что фактически Алферьев стал единоличным собственником квартиры, при этом официальный доход депутата за три года превышает ее стоимость. По данным суда, Алферьев купил ее совместно с сестрой (депутату на праве собственности принадлежит лишь половина жилплощади).