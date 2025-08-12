В Северодвинске почтили память моряков подлодки "Курск"

Траурные мероприятия прошли у Скорбного камня на острове Ягры

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Память моряков, погибших на подводной лодке "Курск", почтили в Северодвинске Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Траурные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине со дня гибели крейсера, прошли у Скорбного камня на острове Ягры.

"Траурное мероприятие, посвященное 25-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера К-141 "Курск", состоялось на воинском мемориальном комплексе на Яграх. Здесь на 40-й день после катастрофы был установлен Скорбный камень в честь героического экипажа. Прошел памятный митинг и минута молчания", - сказали в пресс-службе.

Почтить память моряков пришли руководители города, а также предприятий Северодвинска, военнослужащие Беломорской военно-морской базы, ветераны, волонтеры и юнармейцы.

"Среди молодых и полных сил парней, нашедших свой конец в раскореженном корпусе атомной подводной лодки, были и наши, северодвинские ребята. Старший лейтенант Сергей Узкий, мичман Сергей Грязных, матрос Андрей Дрюченко, капитан-лейтенант Сергей Любушкин. Эти имена навсегда останутся в памяти северодвинцев", - написал в своем Telegram-канале глава города Игорь Арсентьев.

Он отметил, что лучшей памятью погибшему кораблю станут другие корабли, которые строятся и будут строиться на стапелях Севмаша в Северодвинске.

"Курск" был построен в Северодвинске, введен в строй в конце 1994 года. Подлодка затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На "Курске" погибли восемь моряков из Архангельской области, четыре из них - из Северодвинска.