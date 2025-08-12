Наставниками станут Аида Гарифуллина, Дима Билан, а также дуэт Натальи Подольской и Владимира Преснякова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый канал приступает к съемкам 12 сезона вокального шоу "Голос. Дети", в эфир он выйдет в сентябре. Кресла наставников в этом сезоне займут Аида Гарифуллина, Дима Билан, а также Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которые будут работать в дуэте, сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Стали известны имена наставников, которым предстоит работать с вокалистами в новом сезоне. Среди них сразу две дебютантки - Аида Гарифуллина (опера) и Наталья Подольская (поп-музыка). К ним присоединятся ветераны проекта - Дима Билан и Владимир Пресняков. Причем команд, как и всегда в детской версии проекта, только три, а Владимир Пресняков и Наталья Подольская впервые в российском "Голосе" образуют дуэт наставников и наберут одну команду на двоих", - сообщили в пресс-службе.

Для дуэта наставников специально сконструировано двойное кресло, которое шире обычного, но у него одна кнопка, так как в каждом случае и в любой конкурсной ситуации им придется принимать общее решение, пояснили в пресс-службе.

Ведущей выступит Яна Чурикова, а соведущей - Валя Карнавал.

"Детская сцена - она самая честная. Моя миссия в "Голос. Дети" - сохранить эту искренность, всячески укреплять веру конкурсантов в себя и свой талант. Я помогу им направить его на создание сильной, выразительной музыки, помогу сделать в творчестве первый большой шаг", - отметил Билан, его слова привели в пресс-службе.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".