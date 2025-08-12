Согласно проекту, пассажиры будут спускаться из наземного вестибюля по одному из самых длинных в столичной подземке эскалаторов, а затем выходить на платформу в центре зала через три коридора над действующими путями

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Второй наземный вестибюль и платформу станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена соединят тремя коридорами, расположенными над действующими путями станции. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Согласно проекту, пассажиры будут спускаться из наземного вестибюля по одному из самых длинных в столичной подземке эскалаторов, а затем выходить на платформу в центре зала через три коридора над действующими путями. "Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции "Рижская" БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками", - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого приводят в пресс-службе.

Отмечается, что после завершения разработки грунта и монолитных работ начнется отделка. Стены и потолок будут зашиты алюминиевыми трехслойными панелями с лаконичными встроенными светильниками, а пол будет выполнен из мрамора. Все материалы аналогичны тем, что применялись при строительстве станции "Рижская" БКЛ и пересадки на Калужско-Рижскую линию.

Новый наземный вестибюль станции "Рижская" будет расположен возле пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Он будет увязывать различные виды транспорта, облегчит пересадку между станцией БКЛ метрополитена и платформой МЦД-2, а в перспективе - платформами МЦД-3 и МЦД-4 (Московских центральных диаметров).