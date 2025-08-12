Там круглый год будут работать образовательные лагеря разного профиля

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Представители Ассоциации негосударственного образования предложили создать в Воронежской области всероссийский образовательный центр, в котором круглый год будут работать образовательные лагеря разного профиля. Об этом по итогам встречи представителей Ассоциации с губернатором Александром Гусевым сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Екатерина Рождественская (председатель регионального отделения Ассоциации - прим. ТАСС) отдельно презентовала концепцию Всероссийского детского центра "Центр. Россия. Чернозем", который предлагается разместить в Воронежской области. Проект предусматривает круглогодичную работу образовательных лагерей с различными профилями - от гуманитарного до сельскохозяйственного, а также развитие спортивных, творческих и патриотических программ", - говорится в сообщении.

Глава региона положительно оценил проект и заявил о готовности поддержать инициативу, однако попросил подробно представить этапы ее реализации. Развитие негосударственного сектора образования Гусев назвал важным условием формирования конкурентоспособной и доступной образовательной среды в регионе, отметив также значимость внедрения авторских методик работы и консолидацию усилий с государственными структурами.

В июне 2025 года Ассоциация заключила с правительством Воронежской области соглашение о сотрудничестве. Один из первых результатов - внедрение мер финансовой поддержки частных детских садов: компенсация расходов на оплату труда, учебные материалы, коммунальные услуги, аренду, а также гранты за создание новых мест. Рождественская подчеркнула, что в Воронежской области отмечается соблюдение сроков и прозрачность процедуры предоставления субсидий частным образовательным организациям общего и дошкольного образования. Отдельно она оценила совместную с правительством и городской администрацией работу по выстраиванию отношений с застройщиками.

"Еще только два месяца назад никто даже подумать не мог, что кто-то из застройщиков может передать помещение на безвозмездной основе. Я же в этот момент всячески изучала этот рынок в других регионах, советовалась с коллегами и уже видела на примере Московской и Ленинградской областей, где есть примеры совершенно других отношений между операторами дошкольного образования и застройщиками. Это и безвозмездная передача, это и льготная аренда, безусловно, это и партнерские отношения", - цитирует пресс-служба главу реготделения Ассоциации негосударственного образования.

Глава региона пообещал Ассоциации поддержку в вопросах предоставления площадок для ее мероприятий и разработке механизмов стимулирования легализации нелицензированных организаций.