КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Форум "Шум", стартовавший в Калининградской области, соберет 1 200 молодых медийщиков из России и других стран, сообщили в Telegram-канале Росмолодежи.

"В Калининградской области стартовал форум "Шум". Впереди - четыре заезда. В этом году форум соберет 1 200 молодых медийщиков из 85 регионов России и 16 стран мира. А сегодня стартовал первый заезд: 300 лучших ребят из студенческих медиа со всего мира готовы прокачать свои навыки", - сказано в сообщении.

Форум "Шум" проходит в Калининградской области с 12 августа по 14 сентября. Каждый из его образовательных заездов будет сфокусирован на развитии определенного направления в медиасфере и ориентирован на разные аудитории. Для участие в форуме поступило порядка 8 тыс. заявок из всех регионов России и свыше 100 стран.

Организаторами форума выступают Росмолодежь в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", правительство Калининградской области и АНО "Молодежный центр "Шум". ТАСС - информационный партнер форума.