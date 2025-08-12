Миронов призвал к информационной кампании для защиты россиян от мошенников

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" подчеркнул, что "вредоносное воздействие на сознание пожилых людей со стороны украинских преступников в погонах" становится "все более изощренным и трагичным по своим последствиям"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Государство должно провести информационную кампанию по защите граждан РФ от украинских кибермошенников и спецслужб. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Государство должно максимально широко доносить до граждан опасность, грозящую им со стороны украинских кибермошенников и спецслужб. Вредоносное воздействие на сознание пожилых людей со стороны украинских преступников в погонах и в штатском становится все более изощренным и трагичным по своим последствиям", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, необходима постоянная социальная реклама в телелевизионный прайм-тайм, а также на радио. Кроме того, депутат предлагает распространять памятки о защите от мошенников у участковых, соцработников, на почте, в поликлинике.

"Кучу рекламной трухи вкладывают в платежки по ЖКХ - а там должны быть такие памятки. Нужно использовать каждую возможность, чтобы донести до людей грозящую им опасность", - отметил Миронов.