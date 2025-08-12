Эксперт Пилясов: выбор Аляски для саммита показывает ее ценность в глазах Трампа

У президента США "к Арктике отношение, что это последняя земляничная поляна человечества", отметил профессор МГУ, гендиректор Института регионального консалтинга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа говорит о том, что США рассматривают Арктику как выгодный экономический актив. Такое мнение высказал ТАСС профессор МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга Александр Пилясов.

Проведение переговоров Путина и Трампа запланировано на 15 августа на Аляске. Многие эксперты говорят о том, что место встречи не является случайным и считают, что у России и США большой потенциал развития проектов в Арктике.

"Ему не нужна Турция - отдавать лавры [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, ему не нужна Саудовская Аравия абсолютно, ему нужен собственный штат, а в этом плане оказывается, что Аляска лучший кандидат. <...> [У Трампа] к Арктике отношение, что это последняя земляничная поляна человечества. И поскольку он предприниматель по духу, он чует, что тут должны быть какие-то якобы несметные богатства. Поэтому надо обязательно руку на пульсе держать, потому что тут можно быть первым открывателем этих богатств, - сказал Пилясов. - Он мыслит в Арктике глобально. Это называется, как его критики называют в Америке, ресурсный национализм".

Как отметил Пилясов, к США относится небольшая часть Арктики, возможно, этим обусловлен интерес Трампа к Гренландии и Канаде. "С точки зрения Арктики Америка обделена. Страна мощная, супердержава, а выход, окно в Арктику, только с побережья Аляски", - пояснил он.

Штат противоречий и ресурсов

По мнению собеседника агентства, выбор Аляски обусловлен, возможно, и личным отношением Трампа, у его деда был бизнес на Аляске. Кроме того, это штат, где ярко проявляются противоречия между республиканцами и демократами, и сильны консервативные традиции.

"[Губернатор Аляски] республиканец [Майк] Данливи, который осчастливлен Трампом тем, что сняты ограничения демократов на разработку крупных ресурсных проектов Аляски. Аляска всегда страдала от того, что демократы за консервацию, за климат, за экологию и всякие прочие "побрякушки" с точки зрения Трампа, - отметил профессор. - А вот республиканцы, губернатор нынешний Данливи, он за развитие, он за проекты, он за ресурсные крупные инвестиции, за новые рабочие места. Да, то есть он абсолютно в духе республиканской традиции, которая действительно существовала на Аляске и всегда соперничала с демократической традицией в этом же штате за консервацию, за природоохрану, за климат и прочее. То есть это четко две контрастные линии".

Пилясов отметил, что переговоры на Аляске, это в какой-то степени и сигнал другим заинтересованным в арктических проектах странам, в частности, Китаю.