Сотрудники территориальных центров комплектования используют при этом слезоточивый газ, рассказал Рашид Умбаров

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине проводят задержания граждан в самых разных местах, включая общественный транспорт, сельскохозяйственные угодья и зоны отдыха. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров.

"ТЦК поймали. Людей из машин вытягивают, из автобусов, с полей, с тракторов. Если кто-то на рыбалке - [ловят] на рыбалке, на улицах. Им вообще без разницы. Лупят газом (слезоточивым газом - прим. ТАСС) и увозят", - сказал Умбаров.

Ранее военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Мелкус Михаил назвал текущую ситуацию на Украине беспределом, подчеркнув, что люди устали от войны и хотят мирной жизни. По его словам, складывается впечатление, что власть намеренно стремится уничтожить большую часть мужского населения, чтобы предотвратить возможное восстание. "А кому восставать? Женщинам? Людям просто надоело это все", - заявил он.