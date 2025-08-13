В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 22 градусов тепла

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла, местами пройдет гроза

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в среду. По области в отдельных районах будет гроза, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла, местами пройдет гроза. Ночью может похолодать до 8 градусов тепла.