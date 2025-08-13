Матвиенко: месторождения Томской области обеспечивают ресурсный суверенитет России

Председатель Совета Федерации поздравила жителей Томской области с Днем образования региона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Месторождения, открытые в Томской области и являющиеся одними из крупнейших в мире, помогают обеспечивать ресурсный суверенитет России. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Днем образования региона.

"Томская земля - надежный оплот нашего государства в Западной Сибири. В ее недрах сосредоточено большое количество ценных полезных ископаемых. Разведаны перспективные нефтегазоносные области, открыты одни из крупнейших в мире Бакчарское железорудное и Туганское циркон-ильменитовое месторождения, обеспечивающие ресурсный суверенитет России", - говорится в тексте поздравления, предоставленном ТАСС пресс-службой Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что существенный вклад в решение общенациональных задач вносят передовые предприятия региона, инновационные центры и научно-исследовательские институты, работа которых во многом ориентирована на импортозамещение.

"Субъект Российской Федерации активно и эффективно использует свой значительный индустриальный, агропромышленный и, главное, интеллектуальный потенциал. Люди, среди которых немало ученых и исследователей, талантливых инженеров и предпринимателей, представителей уважаемых трудовых династий, - главное богатство региона, основа его успехов и достижений", - подчеркнула она.

Днем образования Томской области считается 13 августа 1944 года, в 2025 году празднуется 81-летие региона. Также в этом году отмечается 421 год со дня основания города Томска и 221 год со дня основания Томской губернии.