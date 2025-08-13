Кобяков назвал ВЭФ важным культурным событием для Дальнего Востока

Программа форума ориентирована на углубление контактов с международными партнерами, отметил ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Восточный экономический форум является не только эффективным экономическим инструментом развития Дальнего Востока России, но и важным культурным событием. Об этом со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова сообщила пресс-служба вице-премьера-полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Восточный экономический форум в этом году состоится в десятый юбилейный раз и традиционно выступит площадкой для развития гуманитарных связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. <…> Убежден, что форум продолжит оставаться не только эффективным экономическим инструментом развития Дальнего Востока России, но и важным культурным событием для жителей и гостей региона", - сказал Кобяков.

Кобяков отметил, что культурная программа ВЭФ неизменно ориентирована на углубление контактов с международными партнерами и демонстрацию богатого творческого потенциала Дальнего Востока. По его словам, эти мероприятия создают пространство для диалога культур, открывая новые возможности сотрудничества.

Культурная программа форума

Выступление российского пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра пройдет 4 сентября в рамках фестиваля культуры "Владивостокские сезоны" на Приморской сцене Мариинского театра. Модный показ дальневосточных дизайнеров пройдет 5 сентября, также запланировано обсуждение развития модной индустрии Дальнего Востока, которое продолжится на IV Российском форуме индустрии дизайна в Москве.

Шоу "Песчаная сказка" - театрализованный спектакль, объединенный одной сюжетной линией - пройдет 6 и 7 сентября во Владивостокском государственном цирке. Кроме того, запланированы кинопоказы и концерт в рамках проекта "Душа России".

В дни форума в музеях Приморья запланирована серия тематических выставок. В Приморской государственной картинной галерее будет работать экспозиция "Сей орден никогда не снимать" из собрания Государственного Эрмитажа, которая познакомит посетителей с историей главной военной награды страны - ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и выставка графики и живописи "Ради жизни", посвященная 80-летию Великой Победы. В мультимедийном культурно-историческом парке "Россия - моя история" откроется экспозиционное пространство "Август 1945 года. Последний аккорд Второй мировой войны", которое расскажет о предпосылках и причинах двухнедельной войны между СССР и Японией, а также о подвигах советских воинов, внесших вклад в победу над милитаристской Японией.

Основным событием фестиваля культуры станет гала-концерт "Тихоокеанский бит" для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, который пройдет 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока.

"Восточный экономический форум - это не только деловая, но и насыщенная культурная программа мирового уровня. <...> Мы намерены развивать культурные связи с дружественными странами, потому что культура - это еще один способ узнать и понять друг друга лучше", - сказал Трутнев.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.