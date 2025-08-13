Путь оказания услуги - от подачи заявления до перечисления выплат - теперь стал доступен в одном учреждении, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москвичи смогут получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в два раза быстрее в связи с тем, что функции Городского центра жилищных субсидий перенесены в Социальное казначейство. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Уже полтора года в Москве работает Социальное казначейство - первый в России единый центр по оказанию социальной помощи населению, где можно оформить более 100 мер поддержки для всех категорий жителей в онлайн-формате. Теперь в перечень услуг единого центра мы включили оформление льгот и субсидий на ЖКУ. Для этого мы перенесли все функции Городского центра жилищных субсидий в Социальное казначейство. <...> Благодаря централизации процессов и тому, что москвичам теперь не нужно лично посещать территориальные отделы, льготы и субсидии на оплату ЖКУ можно будет получать удобнее и в два раза быстрее", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что путь оказания услуги - от подачи заявления до перечисления выплат - теперь стал доступен в одном учреждении. Около 3 млн москвичей сегодня получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг от города, а более 600 тыс. человек - субсидии. Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг получают жители старшего поколения, люди с особенностями здоровья, многодетные семьи, студенты и другие категории горожан.

Оформить субсидии и льготы можно онлайн на портале mos.ru, для получения консультации можно обратиться по телефону +7 (495) 870-44-44 с 8:00 до 20:00 часов без выходных благодаря сервису Соцказначейства "Не выходя из дома". Специалисты контакт-центра ответят на вопросы горожан. В случае необходимости можно оставить заявку на обратный звонок в удобное время, а также записаться на консультацию в видеоформате.

Для получения консультации, а также для помощи в подаче электронного заявления, горожане могут обратиться в специализированные зоны центров госуслуг "Мои документы". Представителям старшего поколения персональную консультацию окажут в центрах московского долголетия.