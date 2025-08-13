Вдовам участников СВО предложили дать право на бесплатное высшее образование

Еще один законопроект предусматривает бесплатный проезд военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" внесла в Госдуму пакет законопроектов о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей, в том числе инициативу, которая позволит вдовам и вдовцам погибших участников специальной военной операции бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в вузы и ссузы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Одна из внесенных инициатив даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы.

"Семьи погибших участников СВО нуждаются в особом внимании со стороны государства. Наша задача - сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни", - подчеркнул секретарь генсовета партии, первый зампред Совфеда Владимир Якушев.

Еще один законопроект предусматривает бесплатный проезд военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. По словам Якушева, это позволит устранить ситуацию, когда бойцы, получившие тяжелые ранения, вынуждены оплачивать дорогу к комиссии, определяющей их годность к службе.

Третья инициатива сохранит меры поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в вуз или колледж, чтобы они не теряли льготы в летние месяцы. Сейчас право на льготы имеют несовершеннолетние, а также дети младше 23 лет, обучающиеся очно. Летом, после окончания школы и до зачисления в учебное заведение, эти меры поддержки прекращаются.

Предложение "Единой России" предусматривает сохранение льгот до 1 сентября года, в котором было завершено обучение в школе.