Оформить лимитированную карту можно будет до 31 мая 2026 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Учащиеся столичных школ, которые в новом учебном году будут впервые получать карту москвича, смогут оформить лимитированную карту с рисунком конька-горбунка. Эксклюзивный дизайн карты был выбран этой весной в конкурсе "Создай новую карту москвича", сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Прием заявлений начнется с 15 августа на портале mos.ru. Оформить лимитированную карту москвича можно будет до 31 мая 2026 года. Получить ее смогут дети до 14 лет включительно, которые впервые получают карту, а также те, кто участвовал в конкурсе, даже если у них уже была карта москвича. Выдавать карту с уникальным рисунком будут в течение всего 2025/2026 учебного года", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина, слова которой приводит пресс-служба, с начала 2025 года учащиеся оформили свыше 127 тыс. карт. "Новый учебный год мы встречаем с новым дизайном карты москвича для тех детей, которые получают карту впервые. Дизайн выбрали москвичи из 2,3 тыс. рисунков в сервисах проекта "Активный гражданин" и на платформе "Активный гражданин - детям". Больше всего москвичам понравилась работа 10-летней Ирины Михайловой с коньком-горбунком на фоне ночной столицы", - добавила она.

Как оформить карту

Оформить карту москвича можно на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. За ребенка, который еще не достиг 14-летнего возраста, подать заявление должен один из родителей или законный представитель.

Если у ребенка еще не было карты москвича, на первом этапе заполнения заявления необходимо выбрать "Первичный выпуск карты". В случае, если ребенок - участник конкурса и у него уже была карта, необходимо выбрать "Замена карты", а затем указать причину замены - "Изменились данные". Лимитированный дизайн карты будет выбран автоматически. При утере или перевыпуске лимитированной карты, следующая карта будет выпущена со стандартным дизайном.

Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе "Заявки и уведомления", с помощью сервиса "Проверка состояния изготовления карты москвича", а также по телефону горячей линии: +7 495 539 -55 -55, в официальных группах "Карта москвича (социальная)" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту.

Дошкольники старше семи лет, учащиеся школ и колледжей могут забрать готовую карту в учебном заведении, а те, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другие льготные категории граждан - в выбранном центре госуслуг "Мои документы". Учащимся необходимо подтвердить получение карты москвича в личном кабинете на mos.ru в течение 90 дней. В остальных случаях подтверждение не требуется.

Что доступно школьникам по карте москвича

В зависимости от льготной категории, по карте москвича детям доступен бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области. Все держатели карты также могут получать скидки на товары и услуги партнеров - супермаркетов, аптек, кафе, оздоровительных комплексов и многих других. Вся информация о скидках и партнерах размещена на сайте проекта karta.mos.ru.

В столичных библиотеках карту москвича можно использовать как единый читательский билет (ЕЧБ). Оформить его можно как в библиотеке, так и онлайн на портале mos.ru. Для привязки ЕЧБ к карте москвича достаточно предъявить оба этих документа сотруднику библиотеки.

Учащимся столичных школ и колледжей по карте москвича доступно бесплатное посещение более 115 музейных и выставочных площадок в рамках проекта "Музеи - детям". Среди них Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музей "Огни Москвы" и другие. Также школьники и студенты колледжей могут подключить карту к сервису "Москвенок", чтобы использовать ее для прохода в учебное заведение и оплаты питания в столовой.

Также с помощью карты москвича можно записываться к врачу через инфоматы в поликлиниках. Для этого полис должен быть прикреплен к Московскому региону, а информация о нем внесена на карту. Проверить это можно на ее оборотной стороне. Если полис ОМС записан, то его номер будет напечатан рядом с номером карты.