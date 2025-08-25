По мнению председателя омского отделения РГО Ивана Кротта, экспедиция "Братство-2025" показывает отличные результаты

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Российско-бразильская кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade ("Братство"), следующая под флагом БРИКС, преодолела мыс Челюскин, самую северную материковую точку Евразии, и прибыла в порт Тикси. Об этом сообщил ТАСС председатель омского отделения Русского географического общества (РГО) Иван Кротт.

"Российско-бразильская экспедиция "Братство-2025", проходящая при поддержке нашего отделения, показывает отличные результаты. Под руководством опытного капитана, члена совета Омского отделения РГО Сергея Щербакова экипаж успешно достиг порта Тикси, причем даже раньше запланированного срока. Это свидетельство профессионализма, слаженной работы команды и отличной подготовки к сложным условиям Арктики", - сказал Кротт.

Из порта Диксон в Красноярском крае яхта вышла 3 августа. Тогда Щербаков отметил, что путешественники могут столкнуться со сложной ледовой обстановкой в проливе Вилькицкого между мысом Челюскин и островом Большевик.

Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского Сальвадора и посвящена 80-летию Победы и 180-летию РГО. За 10 месяцев команда планирует преодолеть около 45 тыс. км.