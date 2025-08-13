Меру поддержки могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выплату в размере 300 тыс. руб. за рождение третьего и последующего детей теперь могут получить в Московской области семьи, в которых на территории региона зарегистрирован один из родителей. Ранее для получения финансовой поддержки требовалась регистрация в Подмосковье обоих супругов, сообщила пресс-служба министерства социального развития области.

"Мы упростили условия получения выплаты, чтобы больше семей могли получить эту поддержку. Ранее регистрация в регионе требовалась обоим супругам. Сейчас для получения выплаты достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей. Выплату получили уже 1,5 тыс. семей", - привели в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что размер выплаты за рождение третьего и последующего детей составляет 300 тыс. рублей. Мера поддержки была введена в 2025 году. Ее могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет. Также среди обязательных условий - регистрация ребенка в Московской области.