Прокуратура Москвы планирует взыскать с дропперов почти 900 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Столичная прокуратура с начала года предъявила в суды более 1,3 тыс. исков в интересах лиц, ставших жертвами телефонных аферистов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего планируется взыскать с дропперов около 900 млн рублей.

"В защиту прав лиц, ставших жертвами телефонных мошенников, с начала 2025 года столичные прокуроры предъявили в суды 1 348 исков на сумму более 1 млрд 32 млн руб., из них 1 222 иска на общую сумму 869,5 млн руб. о взыскании неосновательного обогащения с "дропперов" (лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенническим путем денежные средства)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 126 поданных исков на сумму 162,9 млн руб. касается оспаривания заключенных под влиянием обмана сделок, в том числе по продаже квартир, кредитных договоров и так далее.

"Важно не ослаблять надзор на данном направлении, добиваться выполнения всех следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, в каждом случае рассматривать вопрос о направлении в суд исков о взыскании неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили денежные средства, а также о признании кредитных договоров и иных сделок недействительными", - заявил прокурор Москвы Максим Жук, слова которого процитировали в пресс-службе.