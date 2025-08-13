Часть работ живописца экспонируется впервые

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Омский музей изобразительных искусств им. Врубеля открыл выставку графических работ знаменитого русского художника Ивана Шишкина, который больше известен как живописец. Как сообщила ТАСС куратор выставки Галина Севостьянова, часть работ экспонируется впервые.

"Представить графическое наследие Шишкина нашим зрителям - это почетно, потому что Шишкина, живописца монументального, эпического, зрители знают, а вот в его графических работах выступает на первый план совершенно другая ипостась его творческой личности: и поэтичность, и музыкальность, но главным образом - это огромная любовь к природе необъятной России", - сказала Севостьянова.

Она отметила, что часть экспонатов никогда не демонстрировалась. "Здесь представлены любимые уголки художника: это и малая родина Вятка (Вятская губерния - прим. ТАСС), тихие уютные пригороды Санкт-Петербурга, это и средняя полоса России", - сказала куратор выставки. Всего на экспозиции представлено 18 офортов и литографий, выполненных в 1860-1890-е годы.

Официальным признанием достижений Шишкина в области тиражной графики стала большая золотая медаль, которой художника наградили в 1895 году на Первой Всероссийской выставке печатного дела в Санкт-Петербурге.

Графические работы Шишкина попали в Омск в 1980-е годы, когда выдающийся ученый-геоботаник и коллекционер из Ленинграда Евгений Лавренко по рекомендации Государственного Русского музея принял решение о передаче своего художественного собрания из более 3,5 тыс. произведений в Омский музей изобразительных искусств. Выставка приурочена к 125-летию Лавренко, который особенно ценил работы Шишкина как геоботаник. "Он как бы прочитывал эти гравюры, мог сказать, какой это ландшафт, где все это произрастает, какие климатические условия", - отметила Севостьянова.

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) - знаменитый русский живописец, мастер пейзажного жанра и гравюры, академик, педагог, профессор Императорской академии художеств. Помимо живописных полотен, мастер оставил не менее 100 офортов и около 70 литографий. Он создал несколько альбомов гравюр, мастерски владея разными видами техник.