ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Проект "Вершины победителей" в сфере просветительского студенческого туризма будет расширен в 2026 году. Об этом сообщил руководитель центра развития туризма Северо-Кавказского федерального университета Сергей Туаев.

" В следующем году он будет масштабирован. Если в этом году у нас по одной поездке на небольшое количество студентов - 60 человек на 3 поездки. В следующем году будет по две поездки на каждый из регионов, надеюсь, что в 2026 году мы охватим все семь регионов Северного Кавказа", - сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

В 2025 году реализуется второй сезон просветительского проекта "Вершины победителей". Студенты из разных регионов России путешествуют по историческим местам Северного Кавказа. "В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы. <…> Большой упор в рамках путешествия сделан на посещении памятников, мемориалов, мест сражений, битвы за Кавказ", - пояснил Туаев.

География проекта в 2025 году охватывает четыре региона округа - Ингушетию, Чечню, Северную Осетию и Дагестан. Проект реализуется Северо-Кавказским федеральным университетом совместно с Ассоциацией развития молодежного активного туризма при поддержке Министерства образования и науки России.