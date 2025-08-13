Она переходит в режим повышенной готовности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Противники России могут активизировать деятельность по вмешательству в выборы осенью, в связи с чем в период проведения избирательных кампаний рабочая группа СФ по мониторингу попыток вмешательства переходит в режим повышенной готовности. Об этом заявили в комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

"Рабочая группа по мониторингу попыток вмешательства [комиссии СФ по защите госсуверенитета] в период проведения избирательных кампаний <...> входит в режим повышенной готовности. <...> По мере приближения выборов ожидается повышение интенсивности попыток вмешательства со стороны противников России", - сообщил Telegram-канал комиссии.

До начала выборов в единый день голосования в сентябре 2025 года остается один месяц, а в ряде регионов голосование начнется 12 сентября, сообщила комиссия.

"Комиссия Совета Федерации продолжит работу по предотвращению любых попыток вмешательства в предстоящее голосование и будет незамедлительно информировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и другие уполномоченные органы обо всех выявленных случаях", - отмечается в сообщении.

Страны Запада продолжают финансировать антироссийскую деятельность через признанные нежелательными организации и по другим каналам, а видимое затишье в стане "западных ставленников и наймитов не должно вводить в заблуждение", поскольку враги России готовятся к новым атакам на электоральный суверенитет нашей страны, также отмечает комиссия.