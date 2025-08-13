По словам сопредседателя МКНЕ Александра Казакова, цель народной дипломатии - наладить "диалог - открытый, честный, доброжелательный", чтобы найти общие ценности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный "Клуб народного единства" (МКНЕ), который ставит целью развитие "народной дипломатии" и диалога с представителями других народов, в том числе американского, на уровне гражданского общества, создан в России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил сопредседатель МКНЕ, политический философ Александр Казаков.

На площадке ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению с 12 по 15 августа медиафорума МКНЕ с членом независимого наблюдательного совета медиаэкспертов клуба Скоттом Риттером. Мероприятие проводится в рамках недели с Риттером.

"Мы сами рассчитываем на то, что мы будем выше политических, точнее партийных разногласий. Мы думаем о проблемах государства, а не политических партий", - заявил Казаков, отметив, что в клубе представлены все фракции Госдумы.

По его словам, цель народной дипломатии - наладить "диалог - открытый, честный, доброжелательный", чтобы найти общие ценности. Казаков отметил, что у российского и американского обществ есть "огромная ценностная близость", так как американское общество в большинстве своем "очень консервативно, очень традиционно".

"Мы приглашаем тех, кто берет на себя смелость говорить от имени своего народа, разговаривать", - добавил сопредседатель МКНЕ.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер и член СПЧ Александр Ионов.

Участники медиафорума обсудили создание международной коалиции журналистов и экспертов против цензуры, разработку дорожной карты по противодействию русофобской пропаганде, а также запуск серии расследований о нарушениях свободы слова в ЕС и США.