Сервисы МЭШ заработают в Ямало-Ненецком автономном округе

Столичные специалисты объяснят сотрудникам школ округа, как работать в системе, и настроят ее под потребности региона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Цифровые сервисы Московской электронной школы осенью заработают в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в национальном мессенджере Max.

"Со второй четверти учебного года сервисы и подсистемы МЭШ заработают в Ямало-Ненецком автономном округе. На них перейдут все 128 школ ЯНАО. Наши наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона. Московской электронной школой начнут пользоваться больше 230 тысяч учеников, родителей и педагогов", - написал Собянин.

По его словам, столичные специалисты объяснят сотрудникам школ округа, как работать в системе, настроят ее под потребности региона, предоставят техническую и методическую поддержку. Программные продукты будут обновляться, а если появятся отклонения в работе сервисов, их оперативно исправят. Успешный опыт и наработки Москвы в области цифровизации образования используют также другие регионы России - Калужская, Московская и Тюменская области, Республики Татарстан и Дагестан.

Проект МЭШ реализуется с 2016 года. Платформой пользуется больше 3 млн москвичей, заключил мэр.