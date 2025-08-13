В Старом Английском Дворе в парке "Зарядье" 15 августа откроется выставка "Историческая Москва в находках археологов"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Программа с выставкой, экскурсиями и мастер-классами подготовлена на форуме "Территория будущего. Москва 2030" ко Дню археолога, который отмечается 15 августа. От этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Археологи посвятили себя важнейшей работе - возвращению и исследованию наследия минувших эпох. Каждый сезон раскопок в столице обязательно приносит новые находки, бесценные для науки. Ко Дню археолога Мосгорнаследие подготовило насыщенную программу, которая в этом году продлится и в сентябре. Мы рады пригласить всех желающих присоединиться к экскурсиям и прогуляться по центру Москвы, где сохранились свидетельства древних эпох, посетить выставку редких исторических находок и принять участие в тематических мастер-классах", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Всего запланировано свыше 70 экскурсий и мастер-классов. Участники экскурсий посетят сердце столицы, а также бывшую загородную усадьбу Царицыно. Например, экскурсия "Москва: культурный слой. Докопаться до древностей", которая пройдет 15 августа, посвящена археологическому наследию Кремля и близлежащих улиц. На маршруте можно будет увидеть часть белокаменного основания Варварской башни Китайгородской стены XVI века и познакомиться с культурным наследием улицы Варварки.

Кроме того, к празднику в Старом Английском Дворе в парке "Зарядье" 15 августа откроется выставка "Историческая Москва в находках археологов", где будут представлены уникальные археологические артефакты, обнаруженные в последние годы на территории столицы. Среди экспонатов можно будет увидеть старинную посуду XV-XVIII веков, письменные принадлежности и игрушки XVIII века, печные изразцы XVI-XVIII веков, изделия из стекла и металла XVII-XIX веков и другое. Предметы были обнаружены в ходе исследований, проводимых в Китайгородском проезде, на Никольской улице, в Романовом переулке, Замоскворечье и других не менее значимых исторических местах города.

Также Мосгорнаследие подготовило разнообразную программу мастер-классов в медиацентрепарка "Зарядье", среди которых древнерусское письмо и техника плетения шнура дерганьем.