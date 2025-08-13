Это необходимо для повышения уровня водотока к водохранилищу

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты начали работу по оздоровлению реки Берда в Запорожской области, на первом этапе расчистят участок длиной 8 км. Это необходимо в том числе для повышения уровня водотока к Бердянскому водохранилищу, которое является основным источником водоснабжения курортного города Бердянска, сообщил ТАСС руководитель у правления водного хозяйства Запорожской области Андрей Бородин.

"На реке Берда в рамках программы социально-экономического развития региона проводятся мероприятия по расчистке русской реки Берда. Основной смысл этих мероприятий в улучшении состояния водного объекта, в наполнении его водой, для того, чтобы производилась естественная санация в реке, в том числе увеличить дебет хранения в Бердянском хранилище для обеспечения нужд жителей Бердянска и близлежащих населенных пунктов", - сказал Бородин.

Управление водного хозяйства Запорожской области заключило госконтракт на расчистку 8-километрового участка реки Берда в черте населенных пунктов Новосолдатское и Николаевка Бердянского района, рассказали в пресс-службе ведомства. Представители подрядной организации уже приступили к выполнению работ. Это станет первым этапом комплексного проекта по расчистке реки Берда.

По данным управления, сейчас русло реки и берега плотно "заросли влаголюбивой растительностью, что препятствует нормальному водотоку". Рабочие должны удалить заросли тростника и иловых отложений из русла реки, провести планировку откосов и вывезти скопившийся бытовой мусор.

В октябре 2024 года в администрации Бердянска сообщали, что уровень воды в Бердянском водохранилище в Запорожской области достиг отметки 19,38 м, это минимальный показатель за последние четыре года. Городские власти обратились за помощью к правительству Запорожской области, чтобы провести расчистку верховьев реки Берда и притоков к ней, а также самого водохранилища.