МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек посетили площадку с медицинским симуляционным оборудованием в рамках форума "Москва 2030" в Гостином дворе. Гости могут самостоятельно провести диагностические исследования и даже "хирургические вмешательства" на специальных тренажерах, которые используются при обучении столичных медработников. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы.

"Гости мероприятия не только знакомятся с передовыми медицинскими технологиями, но и своими руками тестируют высокотехнологичные тренажеры и симуляторы, с помощью которых можно отработать самые разные медицинские мероприятия: от простых манипуляций до сложных диагностических процедур. <…> С начала выставки <...> площадку с медицинским симуляционным оборудованием посетили более 80 тыс.человек, из них УЗИ выполнили больше 30 тыс., диагностику сердца и сосудов - более 20 тыс., а почувствовать себя настоящими хирургами смогли почти 10 тыс. гостей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что посетители выставки могут попробовать себя в роли эндоскописта и провести исследования внутренних органов, гастро-, колоно- и бронхоскопию, с помощью специального инструмента эндоскопа. Также в креативной зоне представлен хирургический комплекс: можно отработать базовые навыки лапароскопической хирургии на реалистичных тренажерах с 3D-визуализацией. Здесь представлен симулятор УЗИ: можно научиться проводить ультразвуковую диагностику и интерпретировать результаты в условиях, приближенных к реальной практике.

"У гостей есть и возможность "послушать" сердце и провести диагностику сердечно-сосудистой системы, нарушений сердечного ритма - максимально погрузиться в процесс поможет реалистичное аудиосопровождение и визуализация в 3D. При этом наличие ангиографического комплекса позволяет узнать, как эндоваскулярные хирурги справляются с острыми сердечными и сосудистыми патологиями. Получить навыки ухода за пациентом, понаблюдать за работой системы искусственной вентиляции легких, провести гистероскопию - все это и многое другое можно сделать, не покидая территорию Гостиного двора", - добавили в департаменте.

Так, благодаря возможностям форума москвичи и гости столицы, взрослые и дети могут попробовать себя в различных медицинских специальностях, под руководством профессионалов получить практический опыт работы с передовыми технологиями в условиях, максимально приближенных к врачебной практике. Кроме того, на форуме можно будет проследить за тем, как менялся цифровой контур столичного здравоохранения, узнать много нового о профилактике ментального и физического здоровья, оценить свой уровень эмоционального интеллекта и знаний о работе различных органов и систем, взглянуть на свой организм "изнутри" и даже побывать в "нейронном лесу".

О выставке и форуме

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, экспозиция, интерактивные зоны, лекции и мастер-классы в Гостином дворе будут работать до 14 сентября ежедневно, кроме понедельника.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Дети и взрослые могут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума: moscow2030.mos.ru.