На базе нового комплекса будут тренироваться юные спортсмены Курской области, которые демонстрируют высокие результаты на соревнованиях всех уровней, отметил врио губернатора региона

КУРСК, 13 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн открыли в Курске модульный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на базе одной из детских спортшкол города. Такой ФОК появился в регионе впервые, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

"Поддержка федерального центра для Курской области сегодня особенно важна, и сфера спорта, конечно, не исключение. Вместе с Михаилом Владимировичем открыли новый городской модульный ФОК на базе детской спортшколы №6. Такой объект впервые появился в регионе благодаря поддержке Минспорта РФ", - написал он по итогам визита министра спорта РФ в Курскую область.

Хинштейн отметил, что на базе нового спортобъекта будут тренироваться юные талантливые спортсмены региона, которые демонстрируют высочайшие результаты на соревнованиях всех уровней.

"Модульный зал - объект небольшой, но он открывает новую страницу в истории создания спортивных объектов в Курской области. Относительно недорогие, быстровозводимые конструкции помогут решить проблему многих регионов - нехватку спортивных объектов шаговой доступности. По поручению президента к 2030 году 70% граждан должны регулярно заниматься физической культурой и спортом", - добавил врио губернатора.

Также Хинштейн и Дегтярев возложили цветы на мемориальном комплексе "Курская дуга" в память о погибших участниках Великой Отечественной войны, а также почтили героев, спасавших мирных жителей от агрессии ВСУ.